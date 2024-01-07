Ізраїль заявив про ліквідацію структур ХАМАС на півночі Сектора Гази

У Ізраїлі заявляють, що операція буде продовжуватись до повної ліквідації ХАМАС.

Ізраїльскі військові завершили знищення "військової структури" ХАМАС у північній частині Сектору Гази.

Про це заявив речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі, інформує The Times of Israel.

"Ми завершили ліквідацію військової бази ХАМАСу в північній частині Сектору і ми продовжимо поглиблювати досягнення, зміцнювати бар'єр і оборонні споруди на кордоні", - заявив Хагарі.

Він заявив, що на боротьбу з тероризмом потрібен час, тому знадобилось три місяці, щоб знищити структури ХАМАС на півночі Сектора Гази.

Разом з тим Хагарі зазначив, що загроза з боку ХАМАС все ще лишається, попри те, що на півночі Сектора Гази його структура зруйнована.

"Ми завдали ударів, і будемо продовжувати завдавати ударів, і продовжувати поглиблювати досягнення в цих районах, але на це потрібен час", – зазначив Хагарі.

Він заявив, що зараз ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації ХАМАС в центральній і південній частинах Гази.

"Ми будемо робити це іншими методами, ретельно, на основі уроків, які винесли з бойових дій на цей час", – наголосив речник.

Він заявив, що табори біженців у центральній частині Гази "щільні і повні терористів", а Хан-Юніс – це "підземне місто з розгалуженими тунелями".

"Це займе час, бої триватимуть протягом 2024 року. Ми працюємо за планом, щоб досягти цілей війни: ліквідувати ХАМАС в центрі та на півдні і продовжувати всі зусилля, розвідувальний, оперативний і військовий тиск, щоб повернути заручників", – вказав речник ЦАХАЛу.

Він додав, що армія також будує нові оборонні споруди вздовж кордону Гази, щоб дозволити жителям, переміщеним з 7 жовтня, повернутися до своїх домівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ХАМАС заморозив переговори з Ізраїлем після вбивства одного з очільників угруповування.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль ліквідував одного з представників ХАМАСу в передмісті Бейрута.

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