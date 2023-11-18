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Ізраїль заявив про розширення операції в Секторі Гази

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Ізраїль заявив про розширення операції в Секторі Гази

Сектор Гази / Фото: flash90

Ситуація на Близькому Сході лише набирає обертів.

В армії Ізраїлю заявили, що розширюють операції в Секторі Газа, зокрема, в районах Зейтун міста Газа та в Джабалії.

Про це пише The Times of Israel.

"Південне командування продовжує розширювати свою оперативну діяльність у додаткових районах, і працює над "знищенням терористів і ударами по інфраструктурі ХАМАСу", - йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Зазначається, що 36-а дивізія діє проти батальйону ХАМАСу у районі Зейтун на околицях міста Газа, тим часом 162-га дивізія тим часом діє на околицях Джабалії.

На сьогодні обидва райони вважаються опорними пунктами ХАМАСу.

Війна на Близькому Сході: що відомо

Армія оборони Ізраїлю переходить до наступного етапу наземної операції в Секторі Гази. Вона здійснюється чітко, вибірково й рішуче.

Ізраїльський дипломат Александр Бен Цві заявив, що доля заручників, захоплених 7 жовтня ХАМАСом, наразі невідома, бо переговори про їхнє звільнення більше не ведуться.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві каже, що військові "близькі" до ліквідації "військової системи" ХАМАС у північній частині території.

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Дата публікації
Перегляди
414
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