Ізраїль заявив про "вражаючі" результати військових у Секторі Гази

Голова Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про повернення військових до бойових дій у Секторі Гази після того, як ХАМАС порушив умови перемирʼя.

Про це інформує The Times of Israel.

Він наказав відновити вогонь у п'ятницю вранці після того, як ХАМАС відмовився звільнити 15 жінок і двох дітей в рамках угоди про перемир'я.

"Ми продовжуємо саме там, де зупинилися", - заявив міністр.

Крім того, Галлант сказав, за останні два дні він оглянув Газу з повітря і прикордонну територію з землі, назвав при цьому результати наступу ЦАХАЛу, що відновився, "вражаючими".

"Тисячі терористів були ліквідовані, десятки штабів (були знищені – ред.), сотні терабайт інформації знаходяться в наших руках, сотні терористів були захоплені в полон і допитуються в Ізраїлі. Досягнення – 110 заручників повернулися живими, жодна армія у світі не досягла цього у боротьбі з терористичною організацією. Ми досягли цього завдяки силі ЦАХАЛу", - додав Галлант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день.

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