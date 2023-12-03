Ізраїль заявив про "вражаючі" результати військових у Секторі Гази

ЦАХАЛ відновив бойові дії у Секторі Гази.
Голова Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про повернення військових до бойових дій у Секторі Гази після того, як ХАМАС порушив умови перемирʼя.
Про це інформує The Times of Israel.
Він наказав відновити вогонь у п'ятницю вранці після того, як ХАМАС відмовився звільнити 15 жінок і двох дітей в рамках угоди про перемир'я.
"Ми продовжуємо саме там, де зупинилися", - заявив міністр.
Крім того, Галлант сказав, за останні два дні він оглянув Газу з повітря і прикордонну територію з землі, назвав при цьому результати наступу ЦАХАЛу, що відновився, "вражаючими".
"Тисячі терористів були ліквідовані, десятки штабів (були знищені – ред.), сотні терабайт інформації знаходяться в наших руках, сотні терористів були захоплені в полон і допитуються в Ізраїлі. Досягнення – 110 заручників повернулися живими, жодна армія у світі не досягла цього у боротьбі з терористичною організацією. Ми досягли цього завдяки силі ЦАХАЛу", - додав Галлант.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на підтримку України.
Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день.
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