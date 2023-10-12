Ізраїль заявив, що Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників

Міністр енергетики наголосив, що "ніхто не буде проповідувати мораль" Ізраїлю.

Ізраїль не постачатиме до Сектору Гази електроенергію, воду та пальне, допоки палестинські бойовики не звільнять захоплених заручників.

Про це міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац повідомив у Мережі 12 жовтня.

"Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде ввімкнено, жоден водяний гідрант не буде відкритий і жоден бензовоз не заїде, допоки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому", – йдеться в заяві міністра.

Кац наголосив, що що "ніхто не буде проповідувати мораль" Ізраїлю.

Нагадаємо, після нападу на бойовиків ХАМАС на Ізраїль міністр оборони цієї держави Йоав Ґалант заявив про плани взяти Сектор Гази в повну облогу. Він попереджав, що там не буде ні електроенергії, ні їжі, ні пального.

Додамо, бойовики ХАМАС погрожували страчувати цивільних заручників щоразу, коли авіація Ізраїлю завдаватиме ударів по Сектору Гази.

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