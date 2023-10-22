Ізраїль заявив, що кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла – яка цифра

В Ізраїлі назвали орієнтовну кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу.
Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що орієнтовна кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, після нападу на країну 7 жовтня, зросла до 212 осіб.
Про це повідомляє The Hill.
За попередніми оцінками, ХАМАС утримував у заручниках щонайменше 203 людини.
Нагадаємо, Байден назвав країну, через яку насправді відбувся напад ХАМАСу на Ізраїль.
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