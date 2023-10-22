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Ізраїль заявив, що кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла – яка цифра

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ізраїль заявив, що кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла – яка цифра

Бойовики ХАМАС / Фото: Getty Images

В Ізраїлі назвали орієнтовну кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що орієнтовна кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, після нападу на країну 7 жовтня, зросла до 212 осіб.  

Про це повідомляє The Hill.

За попередніми оцінками, ХАМАС утримував у заручниках щонайменше 203 людини.

Нагадаємо, Байден назвав країну, через яку насправді відбувся напад ХАМАСу на Ізраїль.

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Дата публікації
Перегляди
243
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