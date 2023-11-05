Ізраїль заявляє, що місто Газа оточене: анклав розділений на дві частини

У ЦАХАЛ заявили, що розділили сектор Гази на дві частини.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

Про це передає The Times of Israel.

За його словами, ізраїльські війська під керівництвом розвідувального підрозділу дійшли до берегової лінії і утримують її.

"Сьогодні є північ Гази та південь Гази", — каже Хагарі.

Він запевнив, що Армія оборони Ізраїлю все одно дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.

Раніше військовий експерт та підполковник Генштабу Ізраїлю у резерві Марк Бабот розповів, що ЦАХАЛ прорвав дві лінії оборони Гази.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинили такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.

9 жовтня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу завив, що Ізраїль змінить регіон, коли помститься за руйнівний напад ХАМАСу.

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