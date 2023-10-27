Ізраїль здійснив черговий рейд територією Сектора Гази: що відомо

Вночі 27 жовтня Ізраїль направив танки й війська до Сектора Гази у межах другого рейду. Ізраїльська армія завдала ударів по бойовиках та об'єктах ХАМАСу.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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У ЦАХАЛі повідомили, що рейд біля району Шуджаія на сході міста Газа був здійснений піхотою, бойовою інженерією та бронетанковими силами, а прикриття з повітря забезпечували безпілотники ВПС Ізраїлю та бойові вертольоти.

Артилерійські та авіаудари були завдані по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС, у тому числі – пускових установках протитанкових ракет та командних центрах. Окрім цього, уражені декілька терористів.

Усі ізраїльські сили залишили цей район за кілька годин. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, минулої ночі, 26 жовтня, Армія оборони Ізраїлю провела цілеспрямований рейд у північній частині Сектора Гази. Це відбувалося, зокрема, із залученням піхоти й танків.

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