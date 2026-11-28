Халіль аль-Хаї / © Associated Press

Реклама

Ізраїльські війська завдали авіаудару по місцю перебування Ізеддіна аль-Хаї, який є 29-річним сином лідера угруповання ХАМАС Халіля аль-Хаї.

Про це пише Reuters.

Реклама

Атаку здійснили вранці у п’ятницю, її ціллю стала квартира у житловому будинку, де мав в цей час бути аль-Хая. Речник ХАМАСу стверджує, що син очільника вижив, а його невістка зазнала поранень.

Реклама

Ізеддін — останній живий син Халіля. Четверо інших його нащадків загинули внаслідок бойових дій в Смузі Гази.

Нагадаємо, по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Він загинув разом зі своєю сім’єю.

Новини партнерів

Новини партнерів