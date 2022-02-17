Ізраїль "зламав" COVID-хвилю: в країні готуються до скасування низки карантинних обмежень

Майже половина людей в Ізраїлі має третю дозу вакцини Pfizer проти коронавірусу.

В Ізраїлі у зв'язку із зменшенням щоденної захворюваності на коронавірус влада вирішила призупинити використання COVID-паспортів. Також в країні буде скасовано деякі обмеження.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет після зустрічі з представниками системи охорони здоров'я, пише Associated Press.

Беннет заявив, що хвилю "Омікрону" в Ізраїлі було "зламано" і очікується додаткове зняття карантинних обмежень, які вводилися з боротьби з коронавірусом. Green Pass, цифровий паспорт вакцинації Ізраїлю, видаються громадянам, які перехворіли на коронавірус або отримали не менше трьох доз вакцини від захворювання. Вони необхідні для відвідування закритих приміщень та великих заходів.

Як уточнює newsru.co.il, використання Green Pass Ізраїль планує скасувати від 1 березня. Чинною відтоді залишиться лише вимога робити антиген тест перед входом до будинків людей похилого віку. Також напередодні було оголошено про допуск до Ізраїлю іноземців з невакцинованими дітьми молодших за 12 років (за умови негативного тесту в аеропорту Бен-Гуріон) та скасування "зеленого стандарту" на конференціях та в залах урочистостей.

Утім, надалі збережеться заборона на в'їзд до Ізраїлю невакцинованих іноземних громадян віком від 12 років та обов'язкове носіння масок у закритих приміщеннях. Усі ці рішення будуть винесені на затвердження уряду.

Як вказується, хоча кількість нових випадків зараження в Ізраїлі залишається високою, міністерство охорони здоров’я країни повідомило про постійне зниження серйозних випадків COVID-19 від моменту піку хвилі "Омікрона" на початку лютого. 16 лютого повідомлялося про майже 22,6 тис. нових випадків зараження. 23 січня в країні було встановлено антирекорд за кількістю заражень за 24 години – близько 83,7 тис. випадків.

Станом на зараз близько 48% з 9,4 мільйонів жителів Ізраїлю отримали три дози вакцини Pfizer/BioNTech. Понад 72% країни отримали принаймні одну дозу.

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