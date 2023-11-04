Ізраїль змінює тактику в Газі після консультацій із США: як тепер воюватиме ЦАХАЛ

США проводять переговори та консультації з Ізраїлем щодо конфлікту на Близькому Сході.

Армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.

Про це пише Times of Israel з посиланням на анонімного чиновника адміністрації Байдена.

Зазначається, що Ізраїль значно вдосконалив початковий план щодо операції на території Гази після переговорів із США. За інформацією чиновника, США ставлять ЦАХАЛу складні запитання та вимагають ясності цілей у зв'язку з збільшенням жертв серед населення.

Адміністрація Джо Байдена очікує зменшення кількості повітряних нальотів на Газу "порівняно з тим, що ми вже бачили". Тож тепер ЦАХАЛ робить акцент на наземній операції, знищуючи підземні тунелі ХАМАС.

При цьому Сполучені Штати не схиляють до припинення вогню. Там вважають, що це станеться тоді, коли ізраїльтяни почуватимуться в безпеці та матимуть гарантії, що щось подібне не повториться.

Водночас США просять Ізраїль застосовувати "гуманітарні паузи", а також дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Адміністрація є досить прямолінійною у дискусіях, додав анонімний американський чиновник.

Нагадаємо, останнім часом Ізраїль активізувався у своїй протидії палестинським і ліванським бойовикам. Операція в Газі триває і на землі, і в підземних тунелях, а винищувачі ЦАХАЛу атакують об'єкти "Хезболли". ТСН.ua зібрав усе, що відомо про операцію Ізраїлю на території Гази.

Читайте також: