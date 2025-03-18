Ізраїль знову завдав ударів по позиціях ХАМАС у Секторі Гази – ЗМІ

Ізраїль відновив удари по Сектору Гази після відмови ХАМАС від угоди щодо заручників.

​Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала удари по всьому Сектору Гази після того, як ХАМАС відхилив неодноразові пропозиції щодо угоди про звільнення заручників.

Про це пише Times of Israel з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єр-міністра.

Ці удари є наймасштабнішими з моменту досягнення припинення вогню в січні. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, щонайменше 44 особи загинули внаслідок цих атак. ​

Нетаньягу заявив, що рішення про відновлення військових дій було прийнято через відсутність прогресу в переговорах щодо продовження припинення вогню та відмову ХАМАС звільнити заручників. Він наголосив, що Ізраїль діятиме з "висхідною військовою силою" проти ХАМАС.

ХАМАС, зі свого боку, звинуватив Ізраїль у порушенні припинення вогню та попередив про небезпеку для заручників. ​

Ці події відбуваються на тлі складних переговорів щодо продовження припинення вогню та звільнення заручників, які перебувають у руках ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що Пентагон відправив американських військових на кордон з Мексикою.

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