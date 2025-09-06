- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль знищив 15-поверхову будівлю у Газі
Ізраїльські військові заявили, що перед атакою мешканцям району було наказано евакуюватися. продовжуємо
Військові ЦАХАЛ зруйнували житловий комплекс у місті Газа. Як стверджує ізраїльська сторона, його використало угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє Bild.
Деталі
У п'ятницю, 5 вересня, кілька ізраїльських ракет влучили в нижню частину хмарочоса Муштаха в місті Газа. Кадри обвалення 15-поверхової будівлі з’явилися у Мережі.
Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац раніше обіцяв активізацію операцій у місті.
«Якщо двері відчиняться, вони більше не зачиняться, і активність Армії оборони Ізраїлю зростатиме — доки вбивці та ґвалтівники ХАМАС не приймуть умови Ізраїлю щодо припинення війни», — сказав Кац.
Раніше Ізраїль закликав мешканців Гази тікати на південь.
Ізраїльські військові 6 вересня закликали палестинських жителів міста Газа, що на півночі території, евакуюватися на південь анклаву. ЦАХАЛ здійснює наступ на передмістя Гази в межах планів щодо його захоплення.
Як відомо, ізраїльські війська вже кілька тижнів здійснюють наступ на передмістя цього північного міста після того. Ще раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав захопити його. Газа, на думку Тель-Авіва, є осередком й опорою ХАМАС, тому його захоплення необхідне для перемоги над палестинськими ісламістськими бойовиками.