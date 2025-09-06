ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Ізраїль знищив 15-поверхову будівлю у Газі

Ізраїльські військові заявили, що перед атакою мешканцям району було наказано евакуюватися. продовжуємо

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Знищення будівлі у Газі

Знищення будівлі у Газі

Військові ЦАХАЛ зруйнували житловий комплекс у місті Газа. Як стверджує ізраїльська сторона, його використало угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Bild.

Деталі

У п'ятницю, 5 вересня, кілька ізраїльських ракет влучили в нижню частину хмарочоса Муштаха в місті Газа. Кадри обвалення 15-поверхової будівлі з’явилися у Мережі.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац раніше обіцяв активізацію операцій у місті.

«Якщо двері відчиняться, вони більше не зачиняться, і активність Армії оборони Ізраїлю зростатиме — доки вбивці та ґвалтівники ХАМАС не приймуть умови Ізраїлю щодо припинення війни», — сказав Кац.

Раніше Ізраїль закликав мешканців Гази тікати на південь.

Ізраїльські військові 6 вересня закликали палестинських жителів міста Газа, що на півночі території, евакуюватися на південь анклаву. ЦАХАЛ здійснює наступ на передмістя Гази в межах планів щодо його захоплення.

Як відомо, ізраїльські війська вже кілька тижнів здійснюють наступ на передмістя цього північного міста після того. Ще раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав захопити його. Газа, на думку Тель-Авіва, є осередком й опорою ХАМАС, тому його захоплення необхідне для перемоги над палестинськими ісламістськими бойовиками.

Дата публікації
Кількість переглядів
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie