Ізраїль знищив 15-поверхову будівлю у Газі

Знищення будівлі у Газі

Військові ЦАХАЛ зруйнували житловий комплекс у місті Газа. Як стверджує ізраїльська сторона, його використало угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Bild.

Деталі

У п'ятницю, 5 вересня, кілька ізраїльських ракет влучили в нижню частину хмарочоса Муштаха в місті Газа. Кадри обвалення 15-поверхової будівлі з’явилися у Мережі.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац раніше обіцяв активізацію операцій у місті.

«Якщо двері відчиняться, вони більше не зачиняться, і активність Армії оборони Ізраїлю зростатиме — доки вбивці та ґвалтівники ХАМАС не приймуть умови Ізраїлю щодо припинення війни», — сказав Кац.

Раніше Ізраїль закликав мешканців Гази тікати на південь.

Ізраїльські військові 6 вересня закликали палестинських жителів міста Газа, що на півночі території, евакуюватися на південь анклаву. ЦАХАЛ здійснює наступ на передмістя Гази в межах планів щодо його захоплення.

Як відомо, ізраїльські війська вже кілька тижнів здійснюють наступ на передмістя цього північного міста після того. Ще раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав захопити його. Газа, на думку Тель-Авіва, є осередком й опорою ХАМАС, тому його захоплення необхідне для перемоги над палестинськими ісламістськими бойовиками.