Ізраїль знищив 16-поверхову вежу Mecca Tower у Газі
Військові ЦАХАЛу завдали прицільного удару по будівлі у Газі, і вона ледь не миттєво впала.
Ізраїль знищив 16-поверхову вежу Mecca Tower у Газі. Це була найвища будівля у місті.
Про це повідомляє Ynetnews.
Деталі
У неділю, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по 16-поверховій вежі в районі Таль-аль-Хава. Ізраїльська сторона заявила, що хмарочос використовується бойовиками ХАМАС.
Майже одночасно Армія оборони Ізраїлю завдала удару по складах зброї, що належать «Хезболлі», у селі Кафр-аль-Джармак на півдні Лівану. Вибухи було чути по всьому північному Ізраїлю.
Як відомо, наразі Армія оборони Ізраїлю контролює вже більше як половину Гази і щодня знищує там понад 140 цілей.
Раніше ізраїльська армія розпочала наземну операцію з метою захоплення міста Газа.
Військові закликали близько мільйона жителів залишити місто та переміститися на південь до “гуманітарних зон”. За повідомленнями, близько 300 тисяч осіб уже виїхали. Після масованих бомбардувань у місто увійшли танки.
У США підтримали рішення уряду, але наголосили, що операція має бути якомога коротшою.