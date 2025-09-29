Знищена будівля у Газіог

Ізраїль знищив 16-поверхову вежу Mecca Tower у Газі. Це була найвища будівля у місті.

Про це повідомляє Ynetnews.

Дата публікації 10:10, 29.09.25 Кількість переглядів 32

Деталі

У неділю, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по 16-поверховій вежі в районі Таль-аль-Хава. Ізраїльська сторона заявила, що хмарочос використовується бойовиками ХАМАС.

Майже одночасно Армія оборони Ізраїлю завдала удару по складах зброї, що належать «Хезболлі», у селі Кафр-аль-Джармак на півдні Лівану. Вибухи було чути по всьому північному Ізраїлю.

Як відомо, наразі Армія оборони Ізраїлю контролює вже більше як половину Гази і щодня знищує там понад 140 цілей.

Раніше ізраїльська армія розпочала наземну операцію з метою захоплення міста Газа.

Військові закликали близько мільйона жителів залишити місто та переміститися на південь до “гуманітарних зон”. За повідомленнями, близько 300 тисяч осіб уже виїхали. Після масованих бомбардувань у місто увійшли танки.

У США підтримали рішення уряду, але наголосили, що операція має бути якомога коротшою.