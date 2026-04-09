Ізраїль знищив в Бейруті племінника і праву руку лідера «Хезболли»

Удари в Бейруті. / © Associated Press

Ізраїль знищив в Бейруті племінника та праву руку лідера «Хезболли» Наїма Кассема — Алі Юсуфа Харші. Він загинув внаслідок нічного авіаудару по столиці Лівану.

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, пише Sky News.

«Харші був близьким соратником і особистим радником Наїма Кассема, а також відігравав центральну роль в управлінні та забезпеченні безпеки його офісу», — йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Алі Юсуф Харші став мішенню ударів в районі Таллет Хаят у Бейруті, неподалік від опорного пункту угруповання «Хезболла Дахія». Внаслідок атаки було частково зруйновано багатоповерхову будівлю.

Зазначається, що вночі ізраїльські військові завдали удару по двох ключових пунктах пропуску через річку Літані. Ці переправи бойовики і командири «Хезболли» використовували для перекидання «тисяч озброєнь, ракет та пускових установок» на південь Лівану.

Окрім того, на півдні Лівану було уражено близько десяти сховищ зброї, пускових установок, командних центрів та штаб-квартири «Хезболли».

Удари по Лівану

Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном, але відмовився поширювати це рішення на Ліван. Тобто Ізраїль залишає за собою право продовжувати військові дії на цьому напрямку. Вже 8 квітня Тель-Авів здійснив масований удар по Бейруті. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що США зірвали переговори ще до старту, бо не дотримався умов, які Тегеран визначив як основу для врегулювання. Йдеться, зокрема, про продовження атак на Ліван.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав «обґрунтованим непорозумінням» реакцію Ірану на удари Ізраїлю по об’єктах «Хезболли». Він наголосив, що ні Америка, ні Ізраїль не казали, «що Ліван буде частиною угоди про припинення вогню».