Ізраїль зробив заяву щодо термінів війни з Іраном

Війна в Ірані. / © Associated Press

Військові Ізраїлю заявляють, що готові воювати в Ірані «протягом наступних тижнів». Мовляв, для цього є і боєприпаси, і люди.

Про це заявив речник збройних сил, підполковник Надав Шошані, повідомило Sky News.

«Ми готові продовжувати роботу ще кілька тижнів. У нас є цілі для цього, боєприпаси для цього, людські ресурси для цього. Це залежить від керівництва», — висловився військовий.

Зауважимо, його заява з’явилися після того, як прем’єр Біньямін Нетаньягу висловився про те, що війна з Іраном «перетнула екватор». Водночас він заявив, мовляв, не хоче «встановлювати для неї конкретні терміни».

За його словами, військові зусилля «погіршили» ракетний потенціал Ірану, «знищили заводи та ліквідували ключових вчених-ядерників».

«Удари значно відкинули Іран назад. Основна увага приділяється їхнім запасам збагаченого урану», — наголосив прем’єр Ізраїлю.

Війна в Ірані — останні новини

Американські чиновники повідомили Reuters, що США стягують елітні війська на Близький Схід. Зокрема, тисячі солдатів елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії розпочали передислокацію. Раніше до регіону було направлено 2,5 тис. моряків і морських піхотинців.

Стало відомо, що країни Перської затоки вичерпали майже всі запаси ракет Patriot через війну в Ірані. За інформацією Bloomberg, йдеться щонайменше про 2400 використаних ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували на озброєнні до початку операції.

Днями міністр оборони Ісраель Кац заявив, що Ізраїль готує новий етап атак по Ірану. З його слів, їхні удари «будуть загострюватися та розширяться на додаткові цілі та райони». Йдеться про об’єкти, які допомагають режиму у «створенні та використанні зброї проти ізраїльських цивільних осіб».

Крім того, президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Ірану. Американський лідер попередив: якщо невдовзі угоди не буде, Штати підірвуть острів Харк та інші стратегічні об’єкти іранців.