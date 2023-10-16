Ізраїль звинуватив ХАМАС в ударі по колоні жителів Гази, які тікали на південь

Речник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус каже, що удар по конвою жителів Гази, які тікали до південної частини Гази, схоже, був операцією під чужим прапором, яка була здійснена ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel.

«Якщо застосувати логіку і подумати, кому будуть вигідні ті жахливі зображення дітей і цивільних осіб, які евакуйовувалися на південь, а потім вони, очевидно, явно мертві, хто виграє від цього, - лише одна організація: ХАМАС», — каже Конрікус.

Щонайменше 70 людей, більшість з яких діти, були вбиті під час удару, який стався на маршруті, який, за словами Ізраїлю, мав використовуватися для втечі з Гази. Ще 200 отримали поранення.

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Конрікус каже, що очікує, що армія оприлюднить докази своєї заяви найближчими годинами або днями.

«Ми можемо чітко сказати, що ми не намагалися нікого вдарити, жодного цивільного населення в цьому районі», – сказав він.

«Я не думаю, що вбивати палестинських цивільних, якщо вони думають, що це допоможе їм на міжнародній арені, або створювати підтримку чи намагатися звинувачувати Ізраїль», — говорить він, називаючи членів угруповання «недолюдьми».

Також Ізраїль звинуватив ХАМАС у спробах утримати жителів Гази від переміщення на південь, щоб утримувати їх як живий щит.

Нагадаємо, 15 жовтня з території Лівану по північних регіонах Ізраїлю було завдано ракетних ударів. Згодом відбулися напади з використанням стрілецької зброї на ізраїльські військові пости уздовж кордону з Ліваном.

Тим часом у штаб-квартиру тимчасових сил ООН в Ен-Накурі, що на кордоні з Ізраїлем, влучила ракета.

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