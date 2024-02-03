Ізраїльська армія за тиждень знищила третину бойовиків ХАМАС: що буде далі

Ізраїльська армія наразі контролює близько 75% території сектору Газа в рамках військової операції проти угруповання ХАМАС, що досі триває. Проте це не означає наближення операції до завершення.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Еспресо".

"На цю хвилину ЦАХАЛ доповідає, що знищено 2/3 ХАМАС і, відповідно, зруйновано 50% всіх підземних тунелів. ЦАХАЛ контролює близько 75% території сектору Гази. Однак це не означає, що операція наближується до кінця", - сказав він.

Корнійчук заявив, що ситуація в Ізраїлі та Секторі Гази перейде у більш посилену фазу, оскільки нині почались різновекторні рухи з точки зору дій військових і партнерів Ізраїлю.

"Також не змінюються заяви вищого політичного керівництва Ізраїлю, бо там на сьогодні є складний правий і націоналістичний уряд, який ніколи не піде на жодні поступки ХАМАС", - зауважив посол України в Ізраїлі.

Євген Корнійчук додав, що щодо Рамалли, Палестинської автономії, також ведуться досить складні переговори, які не наближають Ізраїль до закінчення бойових дій.

Нагадаємо, 30 січня ізраїльські військові у Секторі Гази знищили або поранили половину бойовиків угруповання ХАМАС. Там заявили, що війна буде продовжуватись ще довго, поки зрештою вони не розібʼють ХАМАС.

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