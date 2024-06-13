Ізраїльська армія застосовує для захисту кордону середньовічну зброю: відео

Бійці ЦАХАЛ кидають запалювальні снаряди через прикордонну стіну з Ліваном за допомогою катапульти.

У четвер, 13 червня, у Мережі з’явилося відео, на якому ізраїльські солдати на кордоні з Ліваном використовують середньовічну зброю — катапульту, а також лук зі стрілами.

Відповідні кадри, зокрема, опублікували військові оглядачі із OSINT-defender у мережі Х.

Як видно на першому ролику, за допомогою катапульти бійці ЦАХАЛ кидають запалювальні снаряди через прикордонну стіну з Ліваном, звідки на територію Ізраїлю часто здійснюють напади бойовики "Хезболли".

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На іншому ролику солдат стріляє з лука, пускаючи вогняні стріли через прикордонну стіну.

В ізраїльській армії прокоментували появу цих відео, назвавши такі середньовічні методи місцевою ініціативою, а не загальною практикою.

Оглядачі пояснюють, що місцевих резервістів на одному з аванпостів на півночі Ізраїлю в такий спосіб спалюють на ліванській території чагарники та густу рослинність, яка обмежує огляд та дозволяє бойовикам "Хезболли" робити засідки поблизу кордону з Ізраїлем.

Ізраїльська армія застосовує для захисту кордону середньовічну зброю

Нагадаємо, раніше винищувачі ізраїльської армії відповіли на обстріли Ізраїлю з боку проіранського угруповання “Хезболла”, яке базується на території Лівану.

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