Ізраїльська авіакомпанія El Al скасувала рейси до РФ після аварії з азербайджанським літаком

Найбільший авіаперевізник Ізраїлю El Al призупинив усі свої рейси з Тель-Авіва до Москви як мінімум на тиждень, посилаючись на "події у повітряному просторі Росії".

Про це пише Times of Israel.

"У світлі змін у повітряному просторі Росії, компанія El Al призупиняє свої рейси маршрутом Тель-Авів-Москва. Наступного тижня буде проведена повторна оцінка ситуації, після чого буде прийнято рішення чи відновлювати польоти цим маршрутом", — йдеться в заяві авіакомпанії. .

У повідомленні також йдеться, що компанія найближчим часом надішле пасажирам оновлену інформацію про розвиток подій.

Цей крок було зроблено після того, як з'явилася інформація, що причиною аварії пасажирського літака Azerbaijan Airlines у казахстанському в Актау 26 грудня стала російська ракета "земля – повітря". Ушкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з аеропортів РФ, попри запити пілотів про аварійну посадку.

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