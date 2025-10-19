ТСН у соціальних мережах

Світ

Світ
944
1 хв

Ізраїльська авіація б’є по Газі після нападу бойовиків на військових ЦАХАЛ — деталі (відео)

В ХАМАС заперечили причетність до обстрілу й заявили, що дотримуються режиму припинення вогню.

Віра Хмельницька
Відновлення ударів по Газі Фото ілюстративне / © AFP

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила серію авіаударів по центральних районах Сектора Гази.

Про це повідомляє аналітичний портал Clash Report, а також The Times of Israel.

За даними джерел, удари були завдані по районах Дейр-ель-Балах та прилеглих населених пунктах, де, за інформацією ізраїльських військових, можуть розташовуватися склади зброї та бази бойовиків ХАМАС.

Водночас Армія оборони Ізраїлю звинуватила ХАМАС у нападі на місто Рафах.

За інформацією ЦАХАЛ, бойовики випустили протитанкову ракету по ізраїльських військових, які займалися демонтажем інфраструктури угруповання. У відповідь ізраїльські сили завдали ударів по цьому району.

Своєю чергою, представники ХАМАС заперечили причетність до обстрілу й заявили, що дотримуються режиму припинення вогню.

Палестинські ЗМІ повідомляють про вибухи й поранених серед цивільного населення, однак точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про можливе проведення американської військової операції проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази після повідомлень про страти цивільних.

Такожраніше йшлося про те, що США відкинули звинувачення у тому, що ХАМАС порушив угоду про припинення вогню з Ізраїлем. У Вашингтоні наголосили, що процес повернення тіл заручників затягнувся через складні умови на місці подій.

Тим часом Дональд Трамп назвав себе та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «героями війни».

