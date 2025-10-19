- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 944
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїльська авіація б’є по Газі після нападу бойовиків на військових ЦАХАЛ — деталі (відео)
В ХАМАС заперечили причетність до обстрілу й заявили, що дотримуються режиму припинення вогню.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила серію авіаударів по центральних районах Сектора Гази.
Про це повідомляє аналітичний портал Clash Report, а також The Times of Israel.
За даними джерел, удари були завдані по районах Дейр-ель-Балах та прилеглих населених пунктах, де, за інформацією ізраїльських військових, можуть розташовуватися склади зброї та бази бойовиків ХАМАС.
Водночас Армія оборони Ізраїлю звинуватила ХАМАС у нападі на місто Рафах.
За інформацією ЦАХАЛ, бойовики випустили протитанкову ракету по ізраїльських військових, які займалися демонтажем інфраструктури угруповання. У відповідь ізраїльські сили завдали ударів по цьому району.
Своєю чергою, представники ХАМАС заперечили причетність до обстрілу й заявили, що дотримуються режиму припинення вогню.
Палестинські ЗМІ повідомляють про вибухи й поранених серед цивільного населення, однак точна кількість постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про можливе проведення американської військової операції проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази після повідомлень про страти цивільних.
Такожраніше йшлося про те, що США відкинули звинувачення у тому, що ХАМАС порушив угоду про припинення вогню з Ізраїлем. У Вашингтоні наголосили, що процес повернення тіл заручників затягнувся через складні умови на місці подій.
Тим часом Дональд Трамп назвав себе та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «героями війни».