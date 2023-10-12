"Ізраїльські спецслужби заснули": колишній військовий розвідник — про те, як ХАМАС пробрався в країну

За словами експерта, Ізраїль повинен був зрозуміти: якщо зачинить двері, ХАМАС увійде через вікно. Саме це бойовики і зробили.

Колишній голова аналітичного відділу ізраїльської військової розвідки Йоссі Купервассер вважає, що палестинський ісламський рух ХАМАС спеціально намагався створити враження, що не має наміру нападати. Бойовики утримувалися від масивних атак і вдавали, що не зацікавлені у новій війні з Ізраїлем, водночас таємно розробляючи плани нападу на країну.

Про це аналітик розповів виданню BILD під час обговорення причин провалу ізраїльських спецслужб, що дозволило сотням терористів пробратися в країну та здійснити атаку на ізраїльтян.

"Ізраїльські спецслужби заснули. (...) Ізраїль не розумів істинної природи ХАМАСу, радикальної ісламської фанатичної організації. (...) Люди хотіли вірити, що ХАМАС хоче покращити життя палестинців у Секторі Гази. Що дозволить тисячам палестинців приїжджати до Ізраїлю щодня і працювати, задовольнить ХАМАС", — додав Купервассер.

На його думку, ще однією ключовою помилкою Ізраїлю стала довіра до власної військової сили.

"Ми думали, що оскільки ми знайшли вирішення проблеми їхніх ракетних атак і ліквідували тунелі, ми будемо в безпеці. Ми мали зрозуміти: якщо ми зачинимо двері, вони увійдуть через вікно. І це саме те, що вони зробили", — зазначив Купервассер.

Зазначимо, що Ізраїль досі оговтується від атаки терористів ХАМАСу, яким вдалося не лише прорвати кордон, але й окупувати кілька міст на півдні країни, а також вбити понад тісячу мирних жителів.

Експерти вважають, що нова атака може бути уже з 5-ти напрямків. Для цього вже є перші передумови.

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