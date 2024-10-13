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Ізраїльські танки увірвалися на територію бази миротворців ООН на півдні Лівану

Ізраїльські танки увірвалися на територію бази миротворців ООН на півдні Лівану

Ізраїльська армія / Фото: Associated Press

Ізраїльський прем’єр закликав ООН вивести миротворців із зони бойових дій.

У неділю, 13 жовтня, ізраїльські танки прорвалися через ворота бази миротворчих сил ООН на півдні Лівану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Організації Об’єднаних Націй.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав ООН евакуювати війська миротворчих сил UNIFIL із районів бойових дій у Лівані. 

Кілька годин по тому миротворчі сили повідомили про те, що вони назвали додатковими порушеннями із боку Ізраїлю, в тому числі атаку танками, які насильно проникли через ворота бази.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка зазвичай є однією з найбільш гучних прихильників Ізраїлю серед західноєвропейських лідерів, розмовляла з Нетаньягу телефоном у неділю та засудила ізраїльські атаки.

Італія має понад тисячу військовослужбовців у 10-тисячних силах UNIFIL, що робить її однією з найбільших країн, що надають особовий склад для місії. Франція та Іспанія, кожна з яких має близько 700 солдатів, також засудили атаки Ізраїлю.

Ізраїльський прем’єр Нетаньягу в заяві, адресованій генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, закликав ООН вивести миротворців із зони бойових дій.

“ЦАХАЛ неодноразово звертався з проханням про це [виведення миротворців] і неодноразово отримував відмову, що призвело до надання терористам “Хезболли” живих щитів”, - стверджує він.

Підтримуване Іраном бойове угрупування “Хезболла” заперечує звинувачення Ізраїлю в тому, що він використовує близькість миротворців для захисту.

Упродовж останніх днів п’ятеро миротворців отримали поранення в результаті серії ударів,   у більшості випадків звинувачують ізраїльські сили.

Нагадаємо, раніше на північному кордоні Ізраїлю було створено третю закриту військову зона від початку наземної операції ЦАХАЛу в Лівані.

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