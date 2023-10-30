Ізраїльські танки дісталися до Гази та перерізали ключову дорогу - ЗМІ

Жителі Гази стверджують, що у понеділок, 30 жовтня, що їзраїльські танки увійшли на околицю Сектора Гази та перерізали ключову дорогу з півночі на південь.

Про це повідомляють The times of Israel, Aljazeera.

Також читайте Знайдено тіло Шані Лук – викраденої ХАМАСом німецької туристки

Очевидці розповіли, що бачили важку техніку в Зайтунському районі міста.

" Вони перерізали дорогу Салахединів і стріляють по будь-якій машині, яка намагається нею проїхати", - каже один із жителів.

За даними видання Aljazeera , п овідомляється про важкі сутички в цьому районі.

"Ізраїльські танки здійснили вторгнення до вулиці Салах ад-Дін, що в центрі мухафази міста Газа, на відстані приблизно 3 км від огорожі Гази", - стверджують палестинські джерела.

Footage shows IDF tanks striking a suspicious vehicle on Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023

Військовий кореспондент The times of Israel на своїй сторінці у X опублікував відео, на якому нібито видно їзраїльські танки у Газі.

Прес-секретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що танки Ізраїлю увійшли до Гази.

Нагадаємо, 29 жовтня The Jerusalem Post, опублікувавши відео, повідомили, що солдати ЦАХАЛу увійшли до Сектору Гази.

Додамо, від 27 жовтня солдати ЦАХАЛу почали розширений наземний наступ на Сектор Гази, досягнувши кількох кілометрів углиб прибережного анклаву.

Читайте також: