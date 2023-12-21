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Ізраїльські винищувачі атакували оперативний командний центр Хезболли в Лівані

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ізраїльські винищувачі атакували оперативний командний центр Хезболли в Лівані

Обстріл на кордоні Ізраїлю та Лівану / Фото: Associated Press

Також ЦАХАЛ ліквідував бойовиків Хезболли, які намагались наблизитись до кордону.

Винищувачі армії Ізраїлю 20 грудня атакували оперативний командний центр Хезболли, який розташований у Лівані.

Про це інформує пресслужба ЦАХАЛ.

"Нещодавно наші винищувачі завдали удару по оперативному командному центру "Хезболли" в Лівані", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у повідомленні військових зазначається, що було виявлено низку бойовиків Хезболли, які наближалися до паркану безпеки з боку Лівану вздовж кордону в районі Метула. Армія Ізраїля відкрила вогонь та знищила ціль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю встановити тимчасове перемирʼя.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина виступила проти припинення вогню у Секторі Гази.

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Дата публікації
Перегляди
201
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