Ізраїльські військові показали кадри повернення однієї зі своїх баз – потужне відео

Ізраїль продовжує боротьбу з бойовиками ХАМАСу.
Так, один з елітних підрозділів Армії оборони Ізраїлю пробилося до залишеної військової бази неподалік сектору Газа. Її вдалося повернути під контроль.
Кадри потужної роботи оприлюднило видання BILD.
Нагадаємо, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов відзначив, що розвиток подій на Близькому Сході залежить від Армії оборони Ізраїлю. Йдеться про те, наскільки швидко та ефективно вона виконає свої завдання у Секторі Гази.
Читайте також: