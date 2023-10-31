Ізраїльські військові заявили про ліквідацію одного з командирів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок нещодавнього авіаудару в Секторі Гази було вбито командира батальйону "Центральна Джабалія" ХАМАСу Ібрагіма Біарі. Крім того, зруйновані підземні терористичні тунелі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Військові ЦАХАЛу заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів. Через обвал тунелів також зруйновано кілька довколишніх будівель. Палестинська сторона заявляє про загибель щонайменше 50 людей.

За даними ізраїльських військових, Біарі був одним із командирів ХАМАСу, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу Нухби направили членів терористичного угруповання до Ізраїлю.

В ЦАХАЛі заявляють, що авіаудар був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАСу та інфраструктурі, яка належить батальйону "Центральна Джабалія" терористичного угруповання. Зазначається, що він узяв під свій контроль кілька цивільних будівель у цьому районі.

"Удар завдав збитків командуванню та контролю ХАМАСу в цьому районі, а також його здатності спрямовувати військові дії проти солдатів ЦАХАЛу, які діють на всій території Сектора Гази", – йдеться у заяві армії.

Армія оборони Ізраїлю вчергове закликає мешканців цього району перебратися на південь заради своєї безпеки.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що Ізраїль почав наземну операцію на території Сектора Гази. Все, що відомо про ситуацію між бойовиками ХАМАСу та Армією оборони Ізраїлю, читайте в матеріалі.

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