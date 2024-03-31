Ізраїльські військові заявили, що вбили "важливого" командира Хезболли під час авіаудару

За даними ізраїльських спецслужб, Ісмаїл Алі Аль-Зін був одним із командирів сил "Радуан". Він відповідав за обстріл ізраїльської території.

Ізраїльські військові заявили, що вбили високопоставленого командира бойового угруповання Хезболла Ісмаїла Алі Аль-Зіна під час удару з ізраїльського безпілотника в Лівані, в районі села Кунін. БпЛА завдав удару по автомобілю, де перебував командувач.

Про це повідомляє Reuters.

Ісмаїла Аль-Зін командував протитанковим ракетним підрозділом Хезболли Radwan.

"Аль-Зін відповідав за десятки атак протитанковими ракетами проти ізраїльських цивільних осіб, громад і сил безпеки", — заявили ізраїльські військові.

Відомо, що ЦАХАЛ ліквідував близько 25 членів підрозділу, а саме щонайменше трьох командирів Хезболли, які відігравали провідну роль у керуванні операціями на півдні Лівану.

Ізраїль вже повідомляв, що бойове угруповання Хезболла почало запускати ракети з вершин пагорбів і сіл на півдні Лівану 8 жовтня 2023 року на підтримку свого палестинського союзника ХАМАС, який напередодні здійснив напад на Ізраїль, що спровокувало "жорстоку відповідь Ізраїлю на землі, в повітрі та на морі".

"В результаті обстрілу Лівану Ізраїлем загинуло майже 270 бойовиків Хезболли, але також було вбито близько 50 мирних жителів, зокрема дітей, медиків і журналістів. Постраждали як UNIFIL, так і ліванська армія. США та інші країни прагнули забезпечити дипломатичне розв’язання перестрілки між Хезболлою та Ізраїлем. Проте бойове угруповання заявило, що не припинить вогонь, поки в секторі Газа не буде запроваджено режим припинення вогню", — нагадує Reuters.

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