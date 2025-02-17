Ізраїльські військові знищили високопоставленого командира ХАМАСу - Reuters

У місті Сидон ізраїльська армія здійснила точковий удар по автомобілю, щоб ліквідувати офіцера угруповання ХАМАС. За даними ліванського державного інформаційного агентства, рятувальники знайшли в знищеній машині тіло, однак поки не встановили особу загиблого.

Про це пише видання Reuters.

"Мухаммад Шахін був главою оперативного відділу ХАМАС у Лівані та останнім часом брав участь у просуванні «терористичних змов» проти громадян Ізраїлю, які координувалися Іраном і фінансувалися з території Лівану", - пише видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ХАМАС погодився передати контроль над Сектором Газа Ізраїлю в рамках наступного етапу угоди про припинення вогню. У заяві бойовиків також йдеться про готовність звільнити заручників, що перебувають у їхньому полоні. Це рішення є частиною широкомасштабного мирного процесу, метою якого є деескалація конфлікту та забезпечення стабільності в регіоні. Відповідно до угоди, в обмін на ці поступки можуть бути зроблені кроки для відновлення перемир'я та гуманітарної допомоги.

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