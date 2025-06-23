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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ізраїльські ВПС завдали удару по іранській в’язниці для політв’язнів (відео)

Ізраїльські ВПС атакували тюрму Евін у Тегерані, де утримуються політичні в’язні.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Літак ВПС Ізраїлю

Літак ВПС Ізраїлю. / © Архів

У ніч на неділю Ізраїль завдав потужного авіаудару по об’єктах у столиці Ірану — зокрема, було уражено входи до в’язниці “Евін”, де утримуються політичні в’язні.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, назвавши атаку “ударом безпрецедентної сили”.

Відео з місця подій, яке швидко поширилося в соцмережах, показує момент вибуху біля головного входу до тюрми. Зважаючи на характер удару, ізраїльські джерела припускають, що його метою міг бути “сигнал” — дати шанс на втечу тим, хто постраждав від репресій режиму.

Іранське державне телебачення підтвердило удар по Евіну.

Сумнозвісна в’язниця, розташована в північному Тегерані, давно відома світу як місце утримання політичних в’язнів, жорстоких катувань і страчених за вироками, винесеними за опозицію до правлячої влади. Саме там свого часу перебували нобелівські лауреатки Ширін Ебаді та Наргес Мохаммаді.

Ізраїльський журналіст Аміт Сегаль у соцмережі X (Twitter) назвав вибух у Евіні знаком нової фази протистояння:

“Цей удар — ескалація, оскільки тепер він націлюється не лише на іранські військові об'єкти, а й на іранські установи, які пригнічують власний народ і безпосередньо не зачіпають Ізраїль. Здається, Ізраїль заграє з ідеєю зміни режиму”.

Нагадаємо, раніше у РНБО прокоментували удари Ізраїлю та США по Ірану.

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