Ізраїльський бізнес не співпрацюватиме з Росією в обхід санкцій — посол Ізраїлю в Україні

Ізраїльський бізнес не співпрацюватиме з Росією в обхід санкцій — посол Ізраїлю в Україні

Сам Ізраїль не має практики запровадження санкцій.

Ізраїльський бізнес не співпрацюватиме з РФ в обхід антиросійських санкцій, запроваджених країнами Заходу, попри те, що законодавство Ізраїлю не передбачає санкційних механізмів, заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю журналісту Дмитру Тузову.

"Позиція Ізраїлю щодо економічних антиросійських санкцій була висловлена ​​нашим міністром закордонних справ. Він сказав, що Ізраїль не діятиме в обхід західних санкцій щодо Росії. У межах цієї позиції діють і ізраїльські офіційні структури, і ізраїльський бізнес, бо якщо ізраїльський бізнес діятиме в обхід західних, насамперед американських санкцій, йому доведеться заплатити високу ціну", — сказав посол.

За його словами, водночас Ізраїль не має практики запровадження санкцій.

"У законодавстві немає можливості застосовувати якісь санкції проти іншої країни, і в історії Ізраїлю такого не було. Ще раз хочу наголосити, що Ізраїль не порушуватиме або якимось чином діятиме в обхід тих санкцій, які були ухвалені", — наголосив Бродський.

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