Ізраїльський стартап вигадав, як створити натуральне молоко без тварин, і зібрав на це мільйонне фінансування

Ізраїльський стартап вигадав, як створити натуральне молоко без тварин, і зібрав на це мільйонне фінансування

В компанію вклалися імениті компанії.

Ізраїльський стартап Remilk, який працює в галузі харчових технологій, провів черговий раунд мобілізації капіталу, і зібрав 120 мільйонів доларів у групи інвесторів.

Про це написало видання The Times of Israel.

Remilk сподівається стати першою у світі компанією, що постачає на ринок справжні молочні продукти, з виробництва яких повністю виключено корів.

Авів Вольф, один із засновників стартапу, упевнений, що тварини мають залишитись у минулому. "Наслідки тваринництва для нашої планети є руйнівними", - говорить він.

Технологія, розроблена Вольфом та його науковим партнером Орі Кохаві, дозволяє виробляти молочні білки, "хімічно ідентичні" тим, що містяться в коров'ячому молоці. "Кінцевий продукт повністю схожий на "справжнє молоко", тільки в ньому немає лактози, холестерину, гормонів росту та антибіотиків", - сказав Авів Вольф.

Перед тим, як розпочати роботу, підприємці створили "карту" хімічного складу молока, оцінивши вміст жирів, лактози та цукру, а також визначивши, що ключовим елементом є білок. Молочний білок виходить за допомогою вбудовування одноклітинний мікроб гена, що відповідає за його виробництво. Процес мікробної ферментації є масштабованим і дозволяє збільшувати виробництво молочного білка, який потім висушується і перетворюється на порошок.

За словами творців, нова модель виробництва продуктів харчування, порівняно з існуючою молочною промисловістю, буде в сто разів раціональнішою з точки зору використання ресурсів, у 25 разів ефективніша щодо сировини і в 10 разів раціональніша з точки зору споживання води.

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