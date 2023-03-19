Ізраїльтяни 11-й тиждень поспіль мітингували проти судової реформи: поліція застосувала водомети

У суботу, 18 березня, ізраїльтяни вийшли на мітинг проти реформування судової системи. Мешканці країни протестують уже 11-ту суботу поспіль.

Про це повідомляє Associated Press.

Найбільша демонстрація відбулася в Тель-Авіві. Там десятки тисяч людей вийшли на вулиці з ізраїльськими прапорами, транспарантами і навіть дорожніми знаками з написом "Тупик!" та "Ризик попереду!".

У інших містах держави відбулися менш масштабні протести. Але в Пардас-Хана-Каркурі, що на півночі Ізраїлю, поліція намагалася розігнати мітингувальників, використавши водомети.

Ізраїльтяни вийшли на протести

Ізраїльтяни вийшли на мітинги

Ізраїльтяни вийшли на мітинги / Фото: Associated Press

Нагадаємо, президент Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, а також його праві та релігійні союзники сподіваються ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо ухвалення рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Згідно з документом, законодавцям надається більше повноважень щодо призначення суддів.

Критики реформи переконані, що нововведення послабить суди, поставить під загрозу громадянські свободи та зашкодить економіці. На думку протестувальників, судова реформа загрожує демократичним цінностям Ізраїля. А от прихильники реформи впевнені, що суд потрібно позбавити від надмірного вторгнення в політику.

Раніше ми повідомляли, що тисячі французів протестували в Парижі на тлі рішення уряду щодо "пенсійної реформи". Без сутичок між поліцейськими й мітингувальниками не обійшлося.

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