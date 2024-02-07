“Ізраїлю буде нелегко погодитися”: яку відповідь ХАМАС дав на угоду про перемирʼя в Газі

Угода про припинення вогню в Газі розглядається США як найбільш реалістичний шлях до зниження напруженості в інших регіонах.

ХАМАС заявляє, що дав свою відповідь на рамкову пропозицію про нове припинення вогню в Газі. Деталі угоди, запропонованої Ізраїлем, США, Катаром і Єгиптом, поки що не розголошуються.

Про це пише BBC.

Раніше повідомлялося, що угода передбачає шеститижневе перемир'я, під час якого буде обміняно більше ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених. Ізраїль і США заявили, що переглядають відповідь ХАМАСу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який зараз перебуває на Близькому Сході, заявив, що в середу, 7 лютого, обговорить відповідь ХАМАСу з офіційними особами в Ізраїлі.

Хоча Блінкен не дав жодних вказівок на те, як США оцінюють відповідь, президент Джо Байден назвав її “трохи занадто жорсткою”, припускаючи, що ізраїльському керівництву буде нелегко погодитися на те, що просить угруповання.

Високопоставлений представник ХАМАСу повідомив ВВС, що група представила “позитивне бачення’ у відповідь на рамки, але попросила внести деякі поправки, пов'язані з відновленням Гази, поверненням її жителів до своїх домівок і забезпеченням тих, хто був змушений покинути свої домівки.

За словами чиновника, ХАМАС також попросив внести зміни, що стосуються лікування поранених, включаючи їх повернення додому і переведення до лікарень за кордоном.

Пропозиція була надіслана ХАМАСу близько тижня тому, але її представник повідомив інформаційному агентству Reuters, що відповідь була надана лише у вівторок, 6 лютого, оскільки деякі її пункти були “нечіткими і двозначними”.

Прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані назвав відповідь ХАМАСу в цілому “позитивною”.

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Конфлікт у Газі був спровокований безпрецедентним транскордонним нападом бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня, в результаті якого загинуло близько 1300 осіб і ще близько 250 були взяті в заручники. За даними міністерства охорони здоров'я Гази, що перебуває під контролем ХАМАСу і заблокована Ізраїлем та Єгиптом з 2007 року, з того часу в Газі загинуло понад 27 500 осіб.

ХАМАС заборонений як терористична організація в декількох країнах.

Під час тижневого перемир'я наприкінці листопада було звільнено 105 ізраїльських та іноземних заручників в обмін на 240 палестинців, які утримувалися в ізраїльських в'язницях.

Час укладення будь-якої нової угоди може бути ускладнений заявами, зробленими на початку цього тижня ізраїльськими військовими про те, що військові “досягають прогресу” в полюванні на лідера ХАМАСу в Газі Ях'ю Сінвара.

Водночас, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу перебуває під сильним внутрішнім тиском з вимогою звільнити решту заручників. Зростаюче відчуття регіональної кризи також додає терміновості візиту Блінкена до ізраїльського міста Тель-Авів, куди він прибув у пошуках прогресу в укладенні угоди.

США дедалі більше намагаються зупинити регіональну ескалацію після того, як минулого тижня в Йорданії внаслідок удару безпілотника загинули троє американських солдатів. Вашингтон відповів повітряними ударами по підтримуваних Іраном бойовиках у Сирії та Іраку і попереджає, що це ще не кінець.

Угода про припинення вогню в Газі розглядається США як найбільш реалістичний шлях до зниження напруженості в інших регіонах. У вівторок, 6 лютого, Ізраїль підтвердив, що 31 із 136 заручників, які залишаються в Газі, були вбиті.

Контрадмірал Даніель Хагарі, речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), заявив, що їхні сім'ї були проінформовані, і що влада продовжуватиме наполягати на поверненні решти заручників.

“Це наш моральний обов'язок, національний обов'язок і міжнародний обов'язок, це наш компас, і саме так ми будемо продовжувати діяти”, — сказав Хагарі.

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