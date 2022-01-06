“Кабульський синдром”: жителі Алмати в аеропорту панічно намагаються покинути місто (відео)

Повітряна гавань закрита, найближчим часом польоти навряд чи відновлять.

До міжнародного аеропорту Алмати, який було захоплено та розгромлено учасниками акцій протесту в середу, 5 січня, масово приїжджають жителі найбільшого міста Казахстану, сподіваючись вилетіти першим-ліпшим літаком. Але практично всі авіакомпанії скасували свої рейси.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, в аеропорту скасовано посадку на найближчі рейси Белавіа до Мінська, FlyDubai до Дубаї та ранковий рейс до Москви.

Агентству "Интерфакс" повідомили в пресслужбі аеропорту, що найближчим часом навряд чи польоти відновлять. “Зранку буде ясніше", - зауважили в коментарі агентству.

До речі, за місцевим часом в Алмати уже невдовзі буде 5 година ранку (різниця з київським часом - 4 години).

Очевидці порівнюють ситуацію в аеропорту Алмати із тією, яка була в столиці Афганістану після того, коли владу в країні захопив радикальний рух Талібан. Тоді в аеропорту Кабула теж люди панічно намагалися покинути країну.

Тим часом за даними сайту аеропорту в столиці Казахстану місті Нур-Султані на приліт відмінено кілька рейсів з Актобе, Актау, Алмати, Москви та Стамбула. Також скасовано кілька рейсів, запланованих на виліт.

Tengri Astana

Нагадаємо, у найбільшому казахському місті Алмати силовики розпочали придушення акцій протесту. У мерії міста заявили, що у місті військові є, але нібито "активної фази антитерористичної операції" вночі не буде.

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