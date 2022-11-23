Качинський розкритикував передавання Польщі системи Patriot: "Краще б віддали українцям"

Польський політик вважає, що передавання його країні ППО - це пропагандистський акт.
Голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Німеччина краще б передала Україні системи Patriot.
Про це пише "Польське радіо".
Качинський зауважив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Patriot Німеччина передала Україні. Так можна було б вберегти захід України від ракетних ударів. Тоді також було б безпечніше і у Польщі.
"Водночас, якби росіяни вирішили напасти на нас, це також було б для нас захистом. Я б вважав таке рішення оптимальним і таким, що показує, що німці роблять реальну зміну ставлення, а не певний акт пропагандистського характеру", - сказав Качинський.
Ракетний обстріл України 23 листопада
Російські терористи 23 листопада масовано обстріляли Україну ракетами. Росія випустила по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.
У Вишгороді Київської області одна російських ракет влучила у багатоповерхівку. На місці трагедії загинуло 4 людей.
У Києві окупанти влучили у житловий будинок. Через ракетні обстріли загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина.
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