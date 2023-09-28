Кадиров ледь розмовляє: з’явилося відео з лідером Чечні, яке намагалися приховати

Журналісти опублікували відео зустрічі хворого лідера Чечні Рамзана Кадирова з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, зроблене 21 вересня. Ролик із зустріччю мав бути викладений на каналі Кадирова, але від цього відмовились, бо чеченський лідер мав дуже поганий вигляд та ледь розмовляв.

Про це повідомили у російському проєкті "ВЧК-ОГПУ", в розпорядженні якого з’явилося відповідне відео.

Повідомляється, що зйомки зустрічі Кадирова з Золотовим відбувалися у приміщеннях, розташованих поруч із п'ятим корпусом центральної клінічної лікарні, де перебуває лідер Чечні. Золотов на ролику стверджує, що зустріч відбулася начебто у приміщенні Росгвардії.

"Оскільки зйомки проводилися на терміновий запит чеченської сторони, то Золотов явно не знає, про що говорити. Він вітає Кадирова і з ювілеєм його матері, який був на початку серпня, та з днем народження республіки, який був на початку вересня", – звернули увагу журналісти.

Як поводився Кадиров

Кадиров на відео намагається відповісти на вітання Золотова, але це у нього просто не виходить. Наприкінці зустрічі він таки починає розмовляти, однак судячи з відео, кожне слово чеченський лідер вимовляє з великими труднощами.

"Він говорить повільно, тихо, затинається. А часом і зовсім здається, що втрачає думку (особливо, коли говорить про техніку, що горить, і БТРи). Не дивно, що запис вирішили не давати "в ефір", – зазначили у проєкті "ВЧК-ОГПУ".

Свіже відео з хворим Кадировим з’явилося в Мережі

Там зауважили, що замість відео зустрічі з Золотовим у Телеграм-каналі Кадирова опублікували запис того, як його син Адам б’є у СІЗО Микиту Журавля.

"І майже одразу ми дізналися від Ксенії Собчак, що Кадиров "живий, здоровий… дуже енергійно їв горіхи кеш’ю". Очевидно, медицина ЦКЛ створила диво за чотири дні", – іронізують журналісти.

Нагадаємо, 23 вересня в ГУР Міноборони України інформували, що чутки про нібито смерть Кадирова офіційно не підтверджені, але стан його здоров'я дуже важкий.

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