Кадиров несподівано "воскрес" у Мережі після скандалу з його сином (фото)

Собчак стверджує, що чеченський лідер живий та начебто здоровий, "не нейромережа, дуже енергійно їв горіхи кеш’ю".

Лідер Чечні Рамзан Кадаров порозмовляв через відеозв’язок із російською телеведучою та політикинею Ксенією Собчак після скандалу з його 15-річним сином Адамом, який побив чоловіка в СІЗО Грозного.

Про це повідомила Собак, опублікувавши скриншот відеоспілкуання з Кадировим та передала діалог із ним.

Нагадаємо, напередодні на офіційній сторінці Кадирова з’явилося відео, на якому його син Адам б’є фігуранта справи про спалення Корану Микиту Журавля. Останній перебуває в СІЗО Грозного.

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"Ну що, друзі. Мені зателефонував Рамзан Кадиров. Отже, 40 хвилин відеозв'язку з Кадировим – це цікавий досвід. Конспектувати було нікуди, тож буде переказ", – зазначила Собчак.

Діалог Кадирова з Собчак

- Чому ти кажеш, що я помер?

- Я такого не говорила, я посилалася на джерела.

- Чому ти чіпаєш мою родину?

- Я не чіпала.

- Чому ти чіпаєш мого сина?

- Ну ви самі виклали відео до себе в канал, і написали, що пишаєтеся, навіщо ви це виклали і написали?

- Я не хочу це приховувати, немає жодного сенсу це приховувати.

- А ви його покарали після цього?

- Ні, він молодець, він повівся як справжній чоловік.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров і російська телеведуча Ксенія Собчак / Скриншот

Що Кадиров розповів про побиття його сином чоловіка в СІЗО

Телеведуча переказала розповідь лідера Чечні про побиття Журавля. За словами Кадирова, він разом із сином прийшов до СІЗО, адже фігурант справи про спалення Корану начебто хотів особисто порозмовляти з чеченським лідером.

"Сказав, що хоче прийняти іслам. Я сказав йому, що він шайтан і хоче врятувати свою шкуру. І що такі мусульмани нам не потрібні", – йдеться в переказі слів Кадирова від Собчак.

Лідер Чечні також стверджує, що "нічого не робив" Журавлю, адже є начебто "законослухняним громадянином".

"Але потім я пішов із кабінету, а Адам там лишився, я цього не помітив. Він у мене взагалі сам собі на думці. Потім почув крики, послав свого охоронця рознімати їх. Адам самостійний, темпераментний. Я не пам'ятав, і не думав про те, що Адаму – 15. У мене три сини старших, я постійно плутаю їхній вік (Адаму – 15, Алі – 16, Ахмату – 17 років – ред.)", – розповів Кадиров.

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Собчак також стверджує, що чеченський лідер сказав їй, що та може писати заяву до правоохоронних органів та виходити на пікет, і пообіцяв, що "за це нічого не буде"

"Якщо суд вирішить, що Адам винен, значить він понесе покарання за всією суворістю закону", – начебто стверджував Кадиров.

Собчак також розповіла про інші моменти спілкування з чеченським лідером. За словами ведучої, він дозволив писати про себе, що завгодно, але попередив, що про сім’ю писати не можна.

"Живий, здоровий, не нейромережа, дуже енергійно їв горіхи кеш’ю", – зазначила політикиня.

"Редакцію поки що з Росії вивозити не буду, але закордонні паспорти всі приготували. Заяву по ходу доведеться писати. Схрестила пальці, щоб перевірку розпочали за повідомленнями у ЗМІ, інакше піду сама", – стверджує Собчак.

До слова, за останніми повідомленнями ГУР Міноборони України, чутки про нібито смерть Кадирова офіційно досі не підтверджуються, хоча стан здоров'я його справді дуже важкий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Постановочные съемки, чтобы показать Кадырова сидячего! Все, что известно о состояние "Дона"

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