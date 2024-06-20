Кадиров одружив 17-річного сина з 14-річною онукою двоюрідного брата: причина

Кадиров зіграв весілля двом неповнолітнім синам. Навіщо "дон-дону" дитячі весілля, йдеться у матеріалі.
Скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров таємно одружив своїх двох синів – 17-річний Елі та 16-річний Адам 8 червня зіграли весілля з онукою депутата Держдуми Адама Делімханова та донькою сенатора Сулеймана Геремєєва відповідно. Одній з обранок може бути не більше 14 років.
Про це повідомляє "Нова газета. Європа".
Про весілля стало відомо через ДТП
На відміну від пишного весілля старшого сина Ахмата у березні минулого року, цього разу урочистості відбулися в обстановці безпрецедентної таємності.
Про весілля вдалося дізнатися лише через ДТП на трасі "Кавказ". У день урочистостей Державтоінспекція РФ оточила трасу. Але в якийсь момент силовики спіймали ґаву і пропустили на дорогу машину "Форд". Броньований "Роллс-Ройс" із колони синів Кадирова протаранив "Форд". Кортеж навіть не зупинився і поїхав далі. Водія "Форда" госпіталізовано, співробітників "ГІБДД" "жорстоко покарано".
Що відомо про наречених
Скандальновідомий 16-річний Адам Кадиров одружився з дочкою Сулеймана Геремєєва — двоюрідного брата Делімханова та дядька фігуранта справи про вбивство Бориса Нємцова Руслана Геремєєва. Особу та вік цієї нареченої журналістам встановити не вдалося.
17-річний Елі Кадиров одружився з онукою депутата Держдуми Адама Делімханова. За даними низки ЗМІ, він доводиться Рамзану Кадирову двоюрідним братом. За даними журналістів, доньці Делімханова зараз 31 рік. Вона вийшла заміж у 17 років. Таким чином виходить, що внучка Делімханова ніяк не може бути старшою за 14 років.
Навіщо Кадиров поспішає із шлюбами своїх дітей
Видання зазначає, що з багатьох дітей "дон-дону", тільки старша дочка Айшат вийшла заміж після досягнення повноліття. Далі видання розповідає такі речі, які ми можемо прочитати лише у підручниках з історії про шлюбні угоди Середньовіччя.
Невиліковно хворий Кадиров боїться за долю своїх дітей і намагається гарантувати їм безпеку у разі своєї смерті за допомогою шлюбних союзів.
Усі старші дочки "прилаштовані" в сім'ї, вірність яких Кадирову не обумовлена його піднесенням, і які родом з його села. Таким чином, "дон-дон" сподівається, що ці роди захистять його дочок у разі його смерті.
Раптові весілля юних синів Елі та Адама також є шлюбними союзами.
"Делімханови і Геремєєви перебувають у родинних відносинах, і за своєю впливовістю, багатством і навіть чисельністю озброєних загонів разом вони можуть потягатися з самим Кадировим. Щоб перевершити його, їм не вистачає лише одного — близьких відносин з президентом Путіним", — пише "Нова газета".
Зазначимо, що, за даними ЗМІ, скандально відомого Адама Кадирова – любителя нагород та медалей, який у СІЗО побив ув'язненого кримчанина Микиту Журавеля – у 2008 році народила наложниця Кадирова Заміра Джабраїлова. Їй на той момент було 15,5 років.
З усіх дітей Кадирова зберегти вплив і забезпечити безпеку після смерті батька набагато нижче шансів, ніж у решти, у старшого сина Ахмата – його одружили з дочкою власника мережі стоматологічних клінік у Чечні.
Шлюб був не особливо вигідний для Кадирова з погляду впливу. Але за інформацією від джерел, Ахмата спішно одружили проти його волі, тому що він закохався в "простолюдинку", що було з точки зору "дон-дона" взагалі неприпустимо.
Раніше у ЗМІ писали, що у Рамзана Кадирова – гарем неповнолітніх наложниць, а одна з них народила йому дитину у 15 років.
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