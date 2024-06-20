Кадиров одружив 17-річного сина з 14-річною онукою двоюрідного брата: причина

Скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров таємно одружив своїх двох синів – 17-річний Елі та 16-річний Адам 8 червня зіграли весілля з онукою депутата Держдуми Адама Делімханова та донькою сенатора Сулеймана Геремєєва відповідно. Одній з обранок може бути не більше 14 років.

Про це повідомляє "Нова газета. Європа".

Про весілля стало відомо через ДТП

На відміну від пишного весілля старшого сина Ахмата у березні минулого року, цього разу урочистості відбулися в обстановці безпрецедентної таємності.

Про весілля вдалося дізнатися лише через ДТП на трасі "Кавказ". У день урочистостей Державтоінспекція РФ оточила трасу. Але в якийсь момент силовики спіймали ґаву і пропустили на дорогу машину "Форд". Броньований "Роллс-Ройс" із колони синів Кадирова протаранив "Форд". Кортеж навіть не зупинився і поїхав далі. Водія "Форда" госпіталізовано, співробітників "ГІБДД" "жорстоко покарано".

Що відомо про наречених

Скандальновідомий 16-річний Адам Кадиров одружився з дочкою Сулеймана Геремєєва — двоюрідного брата Делімханова та дядька фігуранта справи про вбивство Бориса Нємцова Руслана Геремєєва. Особу та вік цієї нареченої журналістам встановити не вдалося.

Адам Кадиров разом із батьком

Депутат Держдуми РФ Адам Делімханов та син президента Чечні Адам Кадиров / Фото: із соцмереж

17-річний Елі Кадиров одружився з онукою депутата Держдуми Адама Делімханова. За даними низки ЗМІ, він доводиться Рамзану Кадирову двоюрідним братом. За даними журналістів, доньці Делімханова зараз 31 рік. Вона вийшла заміж у 17 років. Таким чином виходить, що внучка Делімханова ніяк не може бути старшою за 14 років.

Навіщо Кадиров поспішає із шлюбами своїх дітей

Видання зазначає, що з багатьох дітей "дон-дону", тільки старша дочка Айшат вийшла заміж після досягнення повноліття. Далі видання розповідає такі речі, які ми можемо прочитати лише у підручниках з історії про шлюбні угоди Середньовіччя.

Також читайте Кадиров смертельно хворий: яку заміну знайшов йому Путін

Невиліковно хворий Кадиров боїться за долю своїх дітей і намагається гарантувати їм безпеку у разі своєї смерті за допомогою шлюбних союзів.

Усі старші дочки "прилаштовані" в сім'ї, вірність яких Кадирову не обумовлена його піднесенням, і які родом з його села. Таким чином, "дон-дон" сподівається, що ці роди захистять його дочок у разі його смерті.

Раптові весілля юних синів Елі та Адама також є шлюбними союзами.

"Делімханови і Геремєєви перебувають у родинних відносинах, і за своєю впливовістю, багатством і навіть чисельністю озброєних загонів разом вони можуть потягатися з самим Кадировим. Щоб перевершити його, їм не вистачає лише одного — близьких відносин з президентом Путіним", — пише "Нова газета".

Зазначимо, що, за даними ЗМІ, скандально відомого Адама Кадирова – любителя нагород та медалей, який у СІЗО побив ув'язненого кримчанина Микиту Журавеля – у 2008 році народила наложниця Кадирова Заміра Джабраїлова. Їй на той момент було 15,5 років.

З усіх дітей Кадирова зберегти вплив і забезпечити безпеку після смерті батька набагато нижче шансів, ніж у решти, у старшого сина Ахмата – його одружили з дочкою власника мережі стоматологічних клінік у Чечні.

Ахмат Кадиров на зустрічі з Путіним. Фото: росЗМІ

Шлюб був не особливо вигідний для Кадирова з погляду впливу. Але за інформацією від джерел, Ахмата спішно одружили проти його волі, тому що він закохався в "простолюдинку", що було з точки зору "дон-дона" взагалі неприпустимо.

Раніше у ЗМІ писали, що у Рамзана Кадирова – гарем неповнолітніх наложниць, а одна з них народила йому дитину у 15 років.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.