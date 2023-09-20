Кадиров опублікував відео з лікарні в Москві та написав про “хворого дядька”

В підписі до опублікованих кадрів наголосили, що “наш дорогий дядько через кілька тижнів, з дозволу Всевишнього Аллаха, одужає від недуги”.

Після чуток про важку хворобу, кому та навіть смерть президента російської Чечні та воєнного злочинця Рамзана Кадирова в Мережі з’явилося відео, в якому від його імені запевняють, що з чеченським лідером усе гаразд, а хворіє насправді його дядько — Магомед Кадиров.

Відповідні кадри з лікарні в Москві були опубліковані в Telegram-каналі “Кадиров 95”.

В підписі до відео, яке було знято невідомо коли, йдеться про те, що Рамзан Кадиров їздив до ЦКЛ у Москві, щоб відвідати свого дядька Магомеда Абдулхамідовича Кадирова, який начебто перебуває там на лікуванні.

“Навіть на лікарняному ліжку він гідно тримається і не втрачає нагоди віддавати розпорядження членам нашої великої родини. Я підбадьорив мого дорогого дядька, побажав йому якнайшвидшого одужання”, — з перебільшеною повагою написано в тексті цього повідомлення.

В дописі також наголосили, що “наш дорогий дядько через кілька тижнів, з дозволу Всевишнього Аллаха, одужає від недуги”.

“Прокоментую заразом і чутки навколо стану мого здоров'я. Хвала Всевишньому, я живий і здоровий, і зовсім не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас?” — дивується автор опублікованого відео.

В понеділок, 18 вересня, чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв повідомив, що до головної кремлівської лікарні одна за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з жителями Чечні в салоні, і припустив, що Рамзан Кадиров нарешті помер.

За день до цього повідомлення, 17 вересня, у Мережі з'явилося відео з Рамзаном Кадировим, на якому він прогулюється під дощем начебто у столиці Чечні — Грозному.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони вважають, що лідер російської Чечні Рамзан Кадиров поки що живий, однак стан його здоров'я — тяжкий.

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