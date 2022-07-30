Кадиров панічно боїться прильоту московської ракети: російський опозиціонер відповів, що насправді задумав очільник Чечні

У липні очільник Чечні Рамзан Кадиров попросив протиповітряну оборону, бо він панічно боїться за власну безпеку.

Керівник тікток-війська боїться, що в Чечню може прилетіти московська ракета.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін.

"Але він боїться не того, що якась українська ракета прилетить. Кадиров має підстави остерігатися, що йому може прилетіти московська ракета", - сказав він.

Російський опозиціонер впевнений, що до прохання Кадирова у Кремлі ніхто не дослухається. "Ніхто ніякої ППО йому не дасть, тому що їх немає. Що вони там поставлять? Системи С-300 навколо Грозного?" – сказав політик.

За словами Фейгіна, Кадиров боїться, що він може стати невигідним Путіну і його "можуть зробити крайнім". Він нагадав, що за останні 25 років у Чечні двічі була війна, яку розв'язувала Росія. До того ж, усіх попередників Кадирова на посту президента Чечні вбили.

"Майже всі його попередники загинули – і Дудаєв, і Масхадов. Всіх вбили. Кадиров хоче уникнути цієї долі", – сказав політик.

Як раніше повідомляли, військовий експерт Олег Жданов вваажає, якщо у Чечні оголосять про відокремлення від РФ, то Росія вже третю чеченську кампанію не витягне, тому що нічим.

Жданов: чи очолить Кадиров переворот проти смертельно хворого Путіна

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