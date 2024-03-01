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Кадиров "підчистив" текст звернення Путіна до Федеральних зборів – які слова він прибрав (фото)

Кадиров "підчистив" текст звернення Путіна до Федеральних зборів – які слова він прибрав (фото)

Рамзан Кадиров / Фото: Архів

Рамзан Кадиров не опублікував один із уривків цитати Володимира Путіна.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров "відредагував" текст звернення президента Володимира Путіна до Федеральних зборів. Так, Кадиров в одному з абзаців  "вирізав" згадку про юдеїв. 

Уривок промови Путіна голова Чечні опублікував у своєму Telegram-каналі. 

В оригінальній фразі Путін сказав: "Наші солдати і офіцери – християни і мусульмани, буддисти і послідовники іудаїзму насправді краще за тисячу слів довели, що вікова згуртованість і єдність народу Росії – це колосальна всепереможна сила".

Оригінальна цитата Володимира Путіна/ Фото: скриншот / ©
Оригінальна цитата Володимира Путіна/ Фото: скриншот

Однак Кадиров вирізав згадку саме про юдеїв: "Наші солдати і офіцери – християни і мусульмани, буддисти (...) насправді краще за тисячу слів довели, що… ", - саме такий варіант тексту опублікував він.

Текст у Telegram-каналі Рамзана Кадирова/ Фото: скриншот / ©
Текст у Telegram-каналі Рамзана Кадирова/ Фото: скриншот

Очільник  Чечні Кадиров від початку війни Ізраїлю та ХАМАС виступає на підтримку Палестини. 

Нагадаємо, Путін твердо заявив про намір продовжувати війну проти України: що він сказав.

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