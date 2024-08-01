Кадиров пообіцяв вбивати противників хіджабів, одним із яких є Путін

Очільник окупованої Росією Чечні Рамзан Кадиров виступив із різкою заявою щодо носіння хіджабів, пригрозивши розправою тим, хто виступає проти цього елементу одягу. Хоча така позиція йде врозріз із думкою російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Кадиров сказав під час наради.

"Чечня проти тільки носіння паранджі (головний убір, що закриває обличчя жінки), а тих, хто виступає за заборону хіджабів — треба вбивати. Хто скаже моїй доньці знімати хіджаб, я його відразу вб’ю. Відразу я розстріляю, хто б це не був. Це мій особистий ворог, ворог ісламу", — пообіцяв Кадиров.

Водночас одним із противників носіння хіджабів у школах є й сам російський диктатор Володимир Путін.

"Нічого хорошого у цьому немає. Є, звичайно, національні особливості в деяких республіках. Але те, про що ви сказали, не є національною особливістю. Це демонстрація відомого ставлення до релігії. У нашій країні, у мусульманських регіонах ніколи такої традиції не було", — заявив він під час однієї зі своїх "прямих ліній".

Нагадаємо, скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров таємно одружив своїх двох синів – 17-річний Елі та 16-річний Адам 8 червня зіграли весілля з онукою депутата Держдуми Адама Делімханова та донькою сенатора Сулеймана Геремєєва відповідно. Одній з обранок може бути не більше 14 років.

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