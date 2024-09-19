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Кадиров пожалівся на Маска, який “дистанційно відключив” йому подарований Cybertruck

Кадиров пожалівся на Маска, який “дистанційно відключив” йому подарований Cybertruck

Чечні Рамзан Кадиров на електромобілі Cybertruck / Фото: із соцмереж

Путінський прислужник заявив, що власник компанії Tesla вчинив “не по-чоловічому”.

Одіозний голова російської республіки Чечні Рамзан Кадиров заявив, що американський мільярдер Ілон Маск, власник компанії Tesla, “дистанційно відключив” йому електромобіль Cybertruck, який раніше нібито подарував.

Про це він написав у четвер, 19 вересня, у своєму Telegram-каналі.

“Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх”, - йдеться у дописі. 

За словами Кадирова, “подарунок” Маска оснастили кулеметом і буцімто відправили на війну в Україну, де машина “чудово справлялася з бойовими завданнями”. 

При цьому цей путінський прислужник заявив, що Маск вчинив “не по-чоловічому”, але не уточнив, чи було б “по-чоловічому” дистанційно підірвати електромобіль.

Ілон Маск раніше спростував інформацію про те, що він нібито подарував Кадирову Cybertruck. 

“Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу?” — написав він у соцмережі X, яка належить йому.

Tesla Cybertruck - повнопривідний електромобіль-пікап у стилістиці кіберпанк, був випущений на ринок у 2023 році. На одному заряді машина здатна подолати понад 800 км. Офіційно в Росії ця модель не продається, ціна таких машин, пригнаних з-за кордону, становить понад 20 млн рублів.

Нагадаємо, у процесі покупки Twitter у 2022 році Ілон Маск отримав підтримку від фонду 8VС, до якого входять сини російських олігархів Петра Авена і Вадима Мошковича.

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