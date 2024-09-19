Кадиров пожалівся на Маска, який “дистанційно відключив” йому подарований Cybertruck

Одіозний голова російської республіки Чечні Рамзан Кадиров заявив, що американський мільярдер Ілон Маск, власник компанії Tesla, “дистанційно відключив” йому електромобіль Cybertruck, який раніше нібито подарував.

Про це він написав у четвер, 19 вересня, у своєму Telegram-каналі.

“Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх”, - йдеться у дописі.

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За словами Кадирова, “подарунок” Маска оснастили кулеметом і буцімто відправили на війну в Україну, де машина “чудово справлялася з бойовими завданнями”.

При цьому цей путінський прислужник заявив, що Маск вчинив “не по-чоловічому”, але не уточнив, чи було б “по-чоловічому” дистанційно підірвати електромобіль.

Ілон Маск раніше спростував інформацію про те, що він нібито подарував Кадирову Cybertruck.

“Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу?” — написав він у соцмережі X, яка належить йому.

Tesla Cybertruck - повнопривідний електромобіль-пікап у стилістиці кіберпанк, був випущений на ринок у 2023 році. На одному заряді машина здатна подолати понад 800 км. Офіційно в Росії ця модель не продається, ціна таких машин, пригнаних з-за кордону, становить понад 20 млн рублів.

Нагадаємо, у процесі покупки Twitter у 2022 році Ілон Маск отримав підтримку від фонду 8VС, до якого входять сини російських олігархів Петра Авена і Вадима Мошковича.

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