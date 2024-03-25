Кадиров пригрозив "короткою розмовою" російським ультранаціоналістам після теракту у "Крокусі" – ISW

Очільник Чечні Рамзан Кадиров висловив занепокоєння через реакцію російських ультранаціоналістів на напад на "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Кадиров каже, що масштаб атаки "набагато більший і глибший", ніж сама атака, оскільки "вороги Росії намагаються підірвати Росію, пропагуючи націоналізм".

Кадиров заявив, що Росія завжди була багатонаціональною та багатоконфесійною країною, але "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів".

Він також пригрозив "короткою розмовою" з розпалювачами міжнаціонального конфлікту.

"Ймовірно, Кадиров звертався до російських ультранаціоналістів, які використали напад на "Крокус Сіті Хол", щоб висловити ворожість до неетнічних російських меншин та мігрантів у Росії. Раніше Кадиров був у центрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, ймовірно, завадило його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, терористів із "Крокус Сіті Хол" після тортур доправили до суду в Москві – який у них вигляд (фото).

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