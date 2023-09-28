Кадиров раптом з’явився в кабінеті у Путіна і заговорив про танки “Абрамс” (відео)

Про ситуацію в Чечні, з якою, здається, Кадиров останнім часом не мав можливості знайомитися близько, президент республіки доповів коротко.

У четвер, 28 вересня, президент Росії Володимир Путін зустрівся з Рамзаном Кадировим у Кремлі в розпал суперечливих чуток, пов'язаних зі станом здоров'я чеченського лідера.

Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналі Кадирова.

Судячи з опублікованих кадрів, Путін запропонував своєму ставленикові доповісти про економічну та політичну ситуацію в північнокавказькій республіці, але президент Чечні чомусь почав говорити про війну в Україні та вигадані “успіхи” його солдатів, які не бояться американських танків “Абрамс”.

Він також заявив, що у Чечні створено п'ять полків і три батальйони, які беруть участь у складі Північного військового округу в “спеціальній військовій операції” в Україні.

“Якщо ми не виконаємо ваш наказ про перемогу у війні, отже, ми не житимемо в цій державі. Ми виконаємо ваш наказ на сто відсотків", - бурмотів Кадиров.

Про ситуацію в Чечні, з якою, здається, Кадиров останнім часом не мав можливості знайомитися близько, президент республіки доповів коротко - Путіна там, за його словами, “всі підтримують”, а загалом “усі проблеми давно вирішили” і залишилися лише “технічні питання”, для яких, як завжди, потрібна допомога господаря Кремля.

Кадиров раптом з’явився в кабінеті у Путіна

Зустріч Путіна й Кадирова відбулася на тлі різних припущень щодо стану здоров'я чеченського лідера, деякі джерела повідомляли про те, що він у комі та навіть помер.

Достовірно відомо, що нещодавно він перебував у Центральній лікарні Кремля, призначеній лише для високопосадових російських сановників. Свою присутність там Кадиров намагався пояснити тим, що провідував хворого дядька, але опубліковане відео мало непереконливий вигляд.

Нагадаємо, раніше журналісти опублікували відео зустрічі хворого лідера Чечні Рамзана Кадирова з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, зроблене 21 вересня. Ролик із зустріччю мав бути викладений на каналі Кадирова, але від цього відмовилися, бо чеченський лідер мав дуже поганий вигляд і ледь розмовляв.

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