"Кадиров - російський генерал": Ісханов навів приклади "смертей", якими Путін відвертав увагу від нагальних проблем

Також депутат парламенту Республіки Ічкерія пояснив, чому воюють в Україні, "кадировцями".

Хворобу та можливу смерть очільника Чечні Рамзана Кадирова прокоментував депутат парламенту Республіки Ічкерія Хусейн Ісханов. За його словами, такою подією президент РФ Володимир Путін перемикає увагу суспільства від інших нагальних проблем.

Про це йшлося в інтерв'ю депутата парламенту Республіки Ічкерія Хусейна Ісханова під час телемарафону.

"Я взагалі скептично відношусь до цієї інформації, тому що я давно спостерігаю за діями Володимира Путіна", - сказав депутат.

За його словами, ситуація з Кадировим є спробою привернути увагу до іншої проблеми.

"Це було саме з міністром охорони здоров'я Чеченської республіки, який ніби помер, зник, потім раз - виплив живим і здоровим. Те саме було с Тумсо Абдурахмановим, який застрелився, а потім ожив. Тобто це тактика така, щоб відвернути увагу від нагальних проблем, - розповів Ісханов.

Він також наголосив, що не варто називати чеченські підрозділи, що воюють в Україні, "кадировцями".

"Кадиров - це російський генерал, Кадиров - російський академік", - наголосив Ісханов.

Він впевнений, що навіть словосполучення "кадировські війська" - це теж спроба відвернути увагу саме від основної проблеми - від російсько-української війни.

"Чеченці, кадировці, буряти - пропадає ось ця картина, що російський солдат напав на Україну. Спробами за цими словами сховати... кремлівські злочини в Україні, сховати злочини російського народу... Це не один Путін напав, не чеченці напали, не буряти. Це Росія та російський народ напали на Україну", - пояснив Ісханов.

Нагадаємо, чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв заявив, що насправді очільник Чечні Кадиров мертвий.

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