Кадиров у комі: в ГУР підтверджують тяжкий стан чеченського злочинця

Чеченський лідер і злочинець Рамзан Кадиров перебуває в комі. Стан його здоров'я значно погіршився.

Таку інформацію підтвердив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, у Кадирова загострилися хвороби, які призвели до тяжкого стану.

"Так, справді є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані і хвороби, які були, загострилися і спричинили такий важкий стан", – сказав Юсов.

Він додав, що дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел, до того ж причиною недуги є не поранення, а постійні хвороби російського злочинця.

"Інформація підтверджується з різних джерел у медичних і політичних колах. Йдеться не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і йдеться про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані", – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний політик Дмитро Гудков припустив, що Кадиров може закінчити, як Пригожин, адже він є одним із головних опонентів російської державності та держструктур. Кадиров має добре підготовлену приватну армію і серйозний вплив в обхід усіх силових структур.

Читайте також: