“Кадиров уже погладжує прапор ісламу”: Каспаров назвав сценарії майбутнього для Росії після поразки у війні

Російська Федерація після програної війни в Україні або розпадеться, або на її місці виникне нова держава.

Розгром путінської армії на тимчасово окупованих територіях України створить передумови для революційних змін у Російській Федерації, які призведуть до її розпаду або виникненні на її місці нової держави.

Таку думку висловив в ефірі “24 каналу” російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

За його словами, потенційним виходом з цієї "геополітичної катастрофи", як він називає розв’язану Путіним війну в Україні, може стати трансформація сучасної “імперії” в національну державу.

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“Гарним прикладом є Сполучені Штати Америки, де люди різних груп створюють одну націю – американці”, - зауважив Каспаров.

Також як приклад він навів Україну, де живуть українці незалежно від їхньої етнічної приналежності і всі вони стоять за свою батьківщину.

“Треба відійти від цього кривавого імперського спадку. Це, швидше за все, призведе до втрати якихось територій – Чечні, Дагестану. Татарстан, певно, піде в іншу сторону”, – додав російський опозиціонер.

Каспаров також відзначив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров уже тепер думає про своє неросійське майбутнє. На це, зокрема, вказує його відсутність на гучному святкуванні 80-річчя Сталінградської битви, де він повинен би був з’явитися.

“Думаю, що він [Кадиров] уже погладжує прапор ісламу, який прихований десь на дні батьківської скрині”, – припустив опозиціонер.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін стурбований відсутністю підтримки війни в Україні серед еліт.

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