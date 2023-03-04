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Кадиров, який нібито серйозно хворий, представив Путіну свого наступника: опубліковані фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Кадиров, який нібито серйозно хворий, представив Путіну свого наступника: опубліковані фото

Фото: росЗМІ

17-річний Ахмат Кадиров зустрівся з кремлівським диктатором у Москві напередодні свого весілля.

Син глави Чечні Рамзана Кадирова, 17-річний Ахмат, зустрівся у Москві з диктатором Володимиром Путіним. Розмовляли вони переважно про минуле. Путін розповів Кадирову-молодшому про його дідуся Ахмат-Хаджі, його життєвий шлях.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Президент розповів Ахмату про його дідуся, про те, якими принципами він керувався і яким бачив майбутнє мирне життя, про що мріяв і думав, як почалася їхня дружба і як проходили їхні зустрічі", – передають прокремлівські ЗМІ подробиці зустрічі.

Кадиров-молодший обіймає посаду голови Ради регіонального відділення громадського руху дітей та молоді "Рух перших".

Як зазначають росЗМІ, 17-річний Ахмат готується до весілля. У Чечні з цієї нагоди влада призначила виплати в 100 тисяч рублів іншим молодятам, що укладатимуть шлюб того ж дня, а також заявила, що компенсує їхні витрати на святкування.

Фото: росЗМІ / ©
Фото: росЗМІ

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомляло, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже набряклий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі. Видання припускає, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками.

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Перегляди
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