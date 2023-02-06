Кадиров є наркозалежним і 15 років вживає якісь таблетки – прем'єр Ічкерії

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров став залежним від якихось лікарських препаратів.

Про це заявив очільник Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв, інформує FREEДОМ.

Закаєв прокоментував останнє фото Кадирова, на якому видно, що соратник Путіна розтовстів, а його обличчя наче набрякло.

За словами прем'єра незалежної Ічкерії, Кадиров хворий, він уже став наркозалежним і 15 років вживає якісь таблетки.

"На початку його становлення як лідера, як керівника, увесь уряд 24 години на добу повинен був перебувати напоготові, що будь-якої миті — о 3-й годині ночі, о 2-й годині ночі, о 4-5-й ранку ця людина могла з’явитися на робочому місці або викликати телефоном до себе міністра. І якщо цей міністр за пів години або годину не опиниться там перед ним, то вони його знімали. У нього такий був робочий графік. Він сам себе називав "термінатором", тобто господарник, який працює 24 години на добу", – пригадав Закаєв.

Він стверджує, що така активність Кадирова підтримувалася якимись енергетичними таблетками, "які надалі дають про себе знати".

"І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, і є якась наркотична залежність. Він уже не контролює себе без них. І тому є таке припущення, що він хворий і наразі його кудись відправили нібито у відпустку відпочити, але насправді – на лікування, щоб трохи привести до тями", – розповів Ахмед Закаєв.

Нагадаємо, що Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією.

Ічкерія визнана лише однією державою-членом ООН — Україною. Ічкерія утворилася після розвалу СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСРО і була окупована російською владою 2000 року.

Під час Другої чеченської війни (1999-2009) Ахмат Кадиров і його син Рамзан зрадили свій народ і перейшли на бік Москви. Зараз на території Чечні панує диктаторський режим Рамзана Кадирова, який повністю підпорядковується Путіну.

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